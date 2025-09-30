Суд арестовал имущество бывшего судьи ВС Виктора Момотова на 9 млрд рублей

«Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко», — уточнил собеседник ТАСС. Кроме ареста движимого и недвижимого имущества, суд также наложил запрет на операции с гостиницей «Вологда» и почти сотней других объектов, зарегистрированных на Андрея и Ивана Марченко.