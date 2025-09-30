Росавиация снова закрыла аэропорты Калуги, Краснодара и Ставрополя

В трех аэропортах страны введены ограничения.
В трех российских аэропортах — Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя по соображениям безопасности», — сообщил Артем Кореняко. Сообщения появилось в его в telegram-канале.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Калуги, а также в Тамбове, Самаре и Пензе. Такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов и обычно сопровождались официальными разъяснениями Росавиации. Ограничения в разных регионах вводятся с разной периодичностью в зависимости от текущей обстановки.