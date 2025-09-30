Росавиация снова закрыла аэропорты Калуги, Краснодара и Ставрополя

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Калуги, а также в Тамбове, Самаре и Пензе. Такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов и обычно сопровождались официальными разъяснениями Росавиации. Ограничения в разных регионах вводятся с разной периодичностью в зависимости от текущей обстановки.