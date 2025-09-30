Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация снова закрыла аэропорты Калуги, Краснодара и Ставрополя

В трех российских аэропортах — Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В трех аэропортах страны введены ограничения.

В трех российских аэропортах — Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя по соображениям безопасности», — сообщил Артем Кореняко. Сообщения появилось в его в telegram-канале.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Калуги, а также в Тамбове, Самаре и Пензе. Такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов и обычно сопровождались официальными разъяснениями Росавиации. Ограничения в разных регионах вводятся с разной периодичностью в зависимости от текущей обстановки.