Трамп планирует собрать «Совет мира» для решения конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп предложил создать и лично возглавить новый международный «Совет мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Главы арабского мира, и Израиль, и все вовлеченные попросили меня сделать это. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», — отметил президент США. Трамп также подчеркнул, что после появления информации о создании совета многие страны выразили желание стать его участниками.

Военная операция Израиля в секторе Газа продолжается с октября 2023 года после атаки ХАМАС, и число погибших среди палестинцев, по данным местных властей, превысило 66 тысяч человек. Ранее Трамп заявлял о готовности всех сторон к новым договоренностям и представлял арабским и мусульманским лидерам план по прекращению конфликта, который обсуждался с премьер-министром Израиля и представителями Белого дома.

