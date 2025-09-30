Трамп планирует собрать «Совет мира» для решения конфликта в Газе

«Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Главы арабского мира, и Израиль, и все вовлеченные попросили меня сделать это. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», — отметил президент США. Трамп также подчеркнул, что после появления информации о создании совета многие страны выразили желание стать его участниками.