Гладков: Хозпостройка загорелась после атаки ВСУ на Белгородскую область

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена над территорией Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: Life.ru

«В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 сентября над Белгородом прогремела серия взрывов. Украинская армия пыталась атаковать город с помощью беспилотников типа «Дартс». Силы ПВО сбили в воздушном пространстве не менее четырёх дронов ВСУ. Беспилотники двигались в направлении местной ТЭЦ, однако были успешно нейтрализованы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

