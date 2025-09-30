Таксиста в Петербурге избили за отказ бесплатно везти пассажиров

В Санкт-Петербурге двое ранее судимых мужчин напали на водителя такси, отказавшись платить за поездку. Инцидент произошел недалеко от перекрестка Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ Росгвардии.
Таксисту удалось описать приметы нападавших, что позволило росгвардейцам оперативно обнаружить подозреваемых в одном из дворов на Таллинской улице. Выяснилось, что один из мужчин ранее привлекался за разбой и незаконное предпринимательство, а другой — за кражу, незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Оба подозреваемых были доставлены в полицию. Пострадавший таксист госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибами лица и грудной клетки, говорится в сообщении.
23 июля житель Екатеринбурга жестоко убил таксистку, а затем продолжил кататься с телом женщины по городу. Как пояснил задержанный, он пошел на преступление, потому что ему в голову пришла мысль убить человека. Мужчина нанес своей жертве свыше 70 ножевых ранений. Ранее судимого гражданина отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. На данный момент фигурант уголовного дела находится под стражей.