Таксиста в Петербурге избили за отказ бесплатно везти пассажиров

23 июля житель Екатеринбурга жестоко убил таксистку, а затем продолжил кататься с телом женщины по городу. Как пояснил задержанный, он пошел на преступление, потому что ему в голову пришла мысль убить человека. Мужчина нанес своей жертве свыше 70 ножевых ранений. Ранее судимого гражданина отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. На данный момент фигурант уголовного дела находится под стражей.