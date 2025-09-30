В декрет с миллионом: жительниц Актобе лишили свободы на 5 и 6 лет

Департамент экономических расследований по Актюбинской области выявил двух жительниц города, которые незаконно получали социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Материалы дела были переданы в суд.
В период с 2023 по 2024 год подсудимые рекламировали так называемую услугу «в декрет с миллионами», в рамках которой регистрировали беременных женщин в качестве индивидуальных предпринимателей либо официально оформляли их как наемных работников. Они вели фиктивную бухгалтерскую отчетность и производили обязательные страховые отчисления.
В результате реализации данной схемы 10 женщин стали её участницами. После поступления социальных выплат каждая из них передавала обвиняемым сумму в размере от 532 000 до 2 200 000 тенге. Было установлено, что общий размер незаконно полученных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком, составил 98 миллионов тенге, из них 20 миллионов тенге составила чистая прибыль обвиняемых. По итогам судебного разбирательства они были признаны виновными и приговорены к 5 годам 6 месяцам и 6 годам лишения свободы соответственно.
В качестве дополнительной меры наказания суд постановил конфисковать принадлежащие им объекты недвижимости и автомобили. Приговор пока не вступил в законную силу.
Также возбуждено ещё два уголовных дела, по которым продолжается следствие. И в этих делах прослеживается та же самая схема «в декрет с миллионами».