Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В декрет с миллионом: жительниц Актобе лишили свободы на 5 и 6 лет

Одно уголовное дело завершено, и теперь вопрос возврата незаконно полученных денежных средств рассматривается в гражданском порядке. Областной департамент экономических расследований приступил к расследованию ещё двух аналогичных дел, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: canva

Департамент экономических расследований по Актюбинской области выявил двух жительниц города, которые незаконно получали социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Материалы дела были переданы в суд.

В период с 2023 по 2024 год подсудимые рекламировали так называемую услугу «в декрет с миллионами», в рамках которой регистрировали беременных женщин в качестве индивидуальных предпринимателей либо официально оформляли их как наемных работников. Они вели фиктивную бухгалтерскую отчетность и производили обязательные страховые отчисления.

В результате реализации данной схемы 10 женщин стали её участницами. После поступления социальных выплат каждая из них передавала обвиняемым сумму в размере от 532 000 до 2 200 000 тенге. Было установлено, что общий размер незаконно полученных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком, составил 98 миллионов тенге, из них 20 миллионов тенге составила чистая прибыль обвиняемых. По итогам судебного разбирательства они были признаны виновными и приговорены к 5 годам 6 месяцам и 6 годам лишения свободы соответственно.

отметил начальник управления департамента экономических расследований Актюбинской области Жадан Бисембин

В качестве дополнительной меры наказания суд постановил конфисковать принадлежащие им объекты недвижимости и автомобили. Приговор пока не вступил в законную силу.

Также возбуждено ещё два уголовных дела, по которым продолжается следствие. И в этих делах прослеживается та же самая схема «в декрет с миллионами».