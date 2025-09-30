В декрет с миллионом: жительниц Актобе лишили свободы на 5 и 6 лет

В результате реализации данной схемы 10 женщин стали её участницами. После поступления социальных выплат каждая из них передавала обвиняемым сумму в размере от 532 000 до 2 200 000 тенге. Было установлено, что общий размер незаконно полученных выплат по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком, составил 98 миллионов тенге, из них 20 миллионов тенге составила чистая прибыль обвиняемых. По итогам судебного разбирательства они были признаны виновными и приговорены к 5 годам 6 месяцам и 6 годам лишения свободы соответственно.