В Швеции осадили минобороны Украины

Ранее Украина выражала обеспокоенность возможным изменением позиции США по военной поддержке и отмечала критическую зависимость от поставок западных систем вооружений, включая ПВО Patriot и современные истребители. Киев также обсуждал с Вашингтоном крупные сделки на поставку оружия и передачу технологий, а в НАТО призывали США не приостанавливать помощь. На этом фоне вопрос о поставках истребителей Gripen из Швеции остается открытым.