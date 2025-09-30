Ричмонд
Мерц выступил с неоднозначным заявлением о войне Германии

Германия больше не находится в состоянии мира. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Такое заявление прозвучало на фоне обсуждения рисков вооруженного конфликта и роста числа неопознанных беспилотников в небе над страной.

Фридрих Мерц шокировал общественность своим заявлением.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУровень недовольства жителей Германии Мерцем достиг рекордной отметки.

«Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — заявил Мерц на публичном мероприятии, организованном газетой Rheinische Post.

Фридрих Мерц отдельно остановился на недавних полетах неопознанных дронов над территорией Дании и федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, пока не удалось установить их происхождение, однако уже сам факт появления беспилотников в европейском воздушном пространстве тревожит.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил о зафиксированных «роях дронов» в Шлезвиг-Гольштейне в ночь на пятницу. Он отметил тенденцию к увеличению числа подобных случаев и анонсировал подготовку плана по противодействию подозрительным БПЛА. Командование вооруженных сил Германии также не исключает возможность военного столкновения, в связи с чем ожидается, что ежедневное число раненых военнослужащих может достигать одной тысячи.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше