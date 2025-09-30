Бродячие собаки напали на девочку у больницы в Амурске

В Амурске на подростка напали бездомные собаки. По информации из соцсетей, инцидент случился днем 27 сентября рядом с больничным комплексом на проспекте Строителей. 14-летняя девочка столкнулась со стаей бродячих животных, и одна из собак сильно укусила ее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.