Бродячие собаки напали на девочку у больницы в Амурске

Охранник спас школьницу и доставил ее в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Амурске на подростка напали бездомные собаки. По информации из соцсетей, инцидент случился днем 27 сентября рядом с больничным комплексом на проспекте Строителей. 14-летняя девочка столкнулась со стаей бродячих животных, и одна из собак сильно укусила ее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К счастью, поблизости оказался охранник. Услышав крики ребенка, он немедленно бросился на помощь. Благодаря его действиям, пострадавшую девочку быстро доставили в приемное отделение расположенной рядом больницы, где врачи обработали и перевязали ей рану.

Теперь ребенку предстоит пройти обязательный курс уколов от бешенства.