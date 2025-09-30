Уиткофф рискует уйти в отставку

«По словам чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно с учетом того, что прорыв в войне в Газе, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС», — говорится в публикации газеты. Стив Уиткофф занимается координацией переговоров по мирному урегулированию как на Ближнем Востоке, так и по вопросам Украины от администрации президента Трампа.