У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1

В Тихом океане вновь зарегистрировали сильный подземный толчок. Его магнитуда составила 6,1 балла. Землетрясение произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.
В сообщении рассказали об отсутствии угрозы цунами. Кроме того, в материале сказано, что очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров. О пострадавших информации не поступало.
«По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов», — пояснили в региональном ГУ МЧС.
