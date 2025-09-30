Ричмонд
У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1

Сейсмологи зафиксировали сильный подземный толчок у берегов Камчатки.

Источник: Комсомольская правда

В Тихом океане вновь зарегистрировали сильный подземный толчок. Его магнитуда составила 6,1 балла. Землетрясение произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В сообщении рассказали об отсутствии угрозы цунами. Кроме того, в материале сказано, что очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров. О пострадавших информации не поступало.

«По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов», — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Смертельный инцидент на днях произошел в США. В штате Техас рухнул двухмоторный самолет. В результате погибли два человека. Отмечается, что во время полета обнаружились технические неисправности.

