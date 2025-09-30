Родителей пьяных школьниц из Спасска-Дальнего привлекут к ответственности

Однако в тот же день Минздрав Приморья опроверг эту информацию, сообщив, что медики прибыли на место через 14 минут, но никого, кто нуждался бы в помощи, не нашли. Вызов был признан ложным. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному случаю.