Родителей пьяных школьниц из Спасска-Дальнего привлекут к ответственности

Полиция Приморского края провела проверку по факту алкогольного опьянения двух несовершеннолетних девочек в Спасске-Дальнем.
В понедельник, 29 сентября, в социальных сетях появилось видео, в котором были зафиксированы подростки — две девочки — находящиеся в сильном алкогольном опьянении. Одна из девочек буквально отключилась на детской площадке, и случайные прохожие пытались вызвать скорую помощь. По их словам, диспетчер отказал в вызове, объяснив это отсутствием свободных бригад из-за праздничных мероприятий.
Однако в тот же день Минздрав Приморья опроверг эту информацию, сообщив, что медики прибыли на место через 14 минут, но никого, кто нуждался бы в помощи, не нашли. Вызов был признан ложным. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному случаю.
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности девочек 2013 и 2014 годов рождения, а также их место жительства. Родители дали объяснения в полиции. Предварительно выяснили, что школьницы употребляли пиво, купленное старшим знакомым.
Материалы проверки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия воспитательных мер. Законных представителей девочек привлекут к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ за нахождение детей в состоянии опьянения и по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Кроме того, проводится проверка по факту продажи алкоголя несовершеннолетним с целью принятия соответствующих мер по закону.