Два пассажира погибли в ДТП с фурой на трассе Уссури в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на федеральной дороге А-370 «Уссури» в районе имени Лазо произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Хабаровского края.
По предварительным данным, сегодня в 00:30 водитель фуры «Тягач MAN» с прицепом «Шмиц», двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Целика», который ехал по главной дороге со стороны Вяземского в сторону Хабаровска. В результате произошло лобовое столкновение. Два пассажира легкового автомобиля — мужчина 2006 года рождения и несовершеннолетний 2008 года рождения — скончались на месте. Водитель «Тойота Целика», мужчина 2006 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в КГБ № 2 Хабаровска. Водитель фуры не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. ДТП произошло на трассе, соединяющей Хабаровск и Владивосток, которая является одной из основных транспортных артерий края. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила обгона, особенно в ночное время, чтобы предотвратить трагические последствия на дорогах Хабаровского края, включая Комсомольск, Амурск, Николаевск и другие населённые пункты.