Два пассажира погибли в ДТП с фурой на трассе Уссури в Хабаровском крае

По предварительным данным, сегодня в 00:30 водитель фуры «Тягач MAN» с прицепом «Шмиц», двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Целика», который ехал по главной дороге со стороны Вяземского в сторону Хабаровска. В результате произошло лобовое столкновение. Два пассажира легкового автомобиля — мужчина 2006 года рождения и несовершеннолетний 2008 года рождения — скончались на месте. Водитель «Тойота Целика», мужчина 2006 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в КГБ № 2 Хабаровска. Водитель фуры не пострадал.