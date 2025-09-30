Защита осуждённого за избиение подростков в Москве намерена обжаловать приговор

Ранее осуждённый за госизмену Денис Лобов, приговоренный к лишению свободы за поставки комплектующих для ЗРК C-300 на Украину, обратился в суд с просьбой о замене наказания на принудительные работы. Он утверждал, что в исправительной колонии получил положительную характеристику и активно участвовал в тюремных мероприятиях. Согласно материалам дела, Лобов совместно с гражданином Армении Араратом Хачатряном собирал сведения о клистронах, которые являются частью ЗРС С-300, в интересах оборонно-промышленного комплекса Киева. В 2021 году Лобова приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна — на 10 лет и 5 месяцев. Заявление оставили без удовлетворения, апелляция подтвердила решение.