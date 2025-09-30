Свидетель дал показания на новгородского министра, обвиняемого в получении взятки

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве благодаря показаниям свидетеля. Соответствующие сведения содержатся в судебных материалах. В документах говорится, что суд располагает достаточными данными для обоснованных подозрений в причастности Куранова к совершению преступления по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ России, а также на основании показаний свидетеля.