Свидетель дал показания на новгородского министра, обвиняемого в получении взятки

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве благодаря показаниям свидетеля. Соответствующие сведения содержатся в судебных материалах. В документах говорится, что суд располагает достаточными данными для обоснованных подозрений в причастности Куранова к совершению преступления по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ России, а также на основании показаний свидетеля.

Свидетель дал показания против новгородского министра.

«С учетом результатов [оперативно-розыскных мероприятий], проведенных сотрудниками органа ФСБ РФ, показаний свидетеля, а также иных документов. В исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Куранова», — говорится в судебных материалах, пишет РИА Новости.

Ключевое значение для возбуждения дела сыграли свидетельские показания. Расследование продолжается, дальнейшие процессуальные решения будут приниматься по мере поступления новых доказательств.