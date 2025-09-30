Свидетель дал показания на новгородского министра, обвиняемого в получении взятки

Свидетель дал показания против новгородского министра.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве благодаря показаниям свидетеля. Соответствующие сведения содержатся в судебных материалах. В документах говорится, что суд располагает достаточными данными для обоснованных подозрений в причастности Куранова к совершению преступления по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ России, а также на основании показаний свидетеля.
«С учетом результатов [оперативно-розыскных мероприятий], проведенных сотрудниками органа ФСБ РФ, показаний свидетеля, а также иных документов. В исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Куранова», — говорится в судебных материалах, пишет РИА Новости.
Ключевое значение для возбуждения дела сыграли свидетельские показания. Расследование продолжается, дальнейшие процессуальные решения будут приниматься по мере поступления новых доказательств.