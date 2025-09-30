Сотрудники ГАИ изъяли свыше 120 литров суррогата на трассе Кола в Ленобласти

Сотрудники ГАИ изъяли свыше 120 литров суррогатного алкоголя в Ленобласти. Видео © Telegram / Госавтоинспекция СПб и ЛО.
Отмечается, что на территории одной из автозаправочных станций, внимание инспекторов привлёк автомобиль ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого размещалась информация о продаже алкоголя с указанием контактного телефона. При визуальном осмотре салона транспортного средства были обнаружены коробки с пластиковыми емкостями, содержащими жидкости прозрачного и тёмного цветов.
Сотрудники ОБ ДПС № 2 позвонили по указанному номеру и договорились о покупке нескольких канистр спиртосодержащей жидкости. Вскоре на место прибыл 40-летний гражданин одного из соседних государств, который заявил, что занимается продажей спирта, водки и коньяка.
«На месте сотрудники Госавтоинспекции изъяли 10 пластиковых бутылей объёмом пять литров, предположительно, с водочной продукцией, восемь пятилитровых бутылей, предположительно, с коньячной продукцией и три канистры объёмом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью. Всего на месте было изъято 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения», — говорится в заявлении пресс-службы.
Задержанный вместе с конфискованным грузом был доставлен в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование.
Напомним, ранее число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. Согласно предварительной информации, сбытом суррогата на протяжении десяти лет занималась 60-летняя педагог-дефектолог, которая продавала самогон своему соседу. В настоящее время подозреваемая помещена под стражу.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.