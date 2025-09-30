Сотрудники ГАИ изъяли свыше 120 литров суррогата на трассе Кола в Ленобласти

Отмечается, что на территории одной из автозаправочных станций, внимание инспекторов привлёк автомобиль ВАЗ-2112, на лобовом стекле которого размещалась информация о продаже алкоголя с указанием контактного телефона. При визуальном осмотре салона транспортного средства были обнаружены коробки с пластиковыми емкостями, содержащими жидкости прозрачного и тёмного цветов.