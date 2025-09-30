Ричмонд
Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщили в telegram-канале «Крымский мост».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в telegram-канале «Крымский мост».

Ранее подобные сообщения о временной приостановке движения по Крымскому мосту уже публиковались в официальных telegram-каналах, где водителей также просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности на объекте и информирования граждан о текущей ситуации на мосту.

