Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

В Тихом океане, недалеко от Камчатки, зафиксирован ощутимый подземный толчок (афтершок) магнитудой 6,1. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В Тихом океане, недалеко от Камчатки, зафиксирован ощутимый подземный толчок (афтершок) магнитудой 6,1. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как уточнили в ведомстве, эпицентр землетрясения находился в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48 километров.

По данным ведомства, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Предварительно, угроза цунами не объявлялась, говорится в сообщении.

18 сентября сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше