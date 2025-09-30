Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

В Тихом океане, недалеко от Камчатки, зафиксирован ощутимый подземный толчок (афтершок) магнитудой 6,1. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как уточнили в ведомстве, эпицентр землетрясения находился в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48 километров.
По данным ведомства, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до пяти баллов. Предварительно, угроза цунами не объявлялась, говорится в сообщении.
18 сентября сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.