Изучение показаний по делу о «Крокусе» могут закончить на этой неделе

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на этой неделе может закончить изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Изучали показания и приглашали в суд всех потерпевших в алфавитном порядке, Мы уже на “Я”, то ли закончили, то ли заканчиваем, скорее всего, дооглашают остальных в ходе ближайшего заседания и начнут другие материалы оглашать», — рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в «Крокусе» по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.