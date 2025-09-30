Изучение показаний по делу о «Крокусе» могут закончить на этой неделе

«Изучали показания и приглашали в суд всех потерпевших в алфавитном порядке, Мы уже на “Я”, то ли закончили, то ли заканчиваем, скорее всего, дооглашают остальных в ходе ближайшего заседания и начнут другие материалы оглашать», — рассказал собеседник агентства.