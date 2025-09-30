Прилюдно издевавшегося над бабушкой красноярца задержали (видео)

Красноярские полицейские установили личность мужчины, который прилюдно совершил противоправные действия в отношении 78-летней женщины.
Напомним, все случилось 27 сентября во дворе на улице Мичурина, 14. В ходе конфликта мужчина отобрал трость у пенсионерки и выкинул ее. Очевидцы также сообщили, что он оплевал женщину, и пинал ногами ее собаку.
Агрессором оказался 45-летний красноярец. 29 сентября его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина во всем признался, заявил, что ему стыдно за свой поступок, и попросил прощения.
Добавим, по факту произошедшего следователи проводят проверку по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).