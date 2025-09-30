Взрывы прогремели над Волгоградом

В небе над Волгоградом прогремели взрывы. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября.
Предварительно, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Местные жители сообщили о громких звуках, похожих на взрывы, которые были слышны около 02:00 и 02:40 ночи. По словам очевидцев, было зафиксировано от пяти до семи взрывов на севере и юге города, в небе видны вспышки. Официальной информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
За ночь 29 сентября силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 84 украинских беспилотника над российскими регионами.
Ранее при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.