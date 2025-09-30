Взрывы прогремели над Волгоградом

Местные жители сообщили о громких звуках, похожих на взрывы, которые были слышны около 02:00 и 02:40 ночи. По словам очевидцев, было зафиксировано от пяти до семи взрывов на севере и юге города, в небе видны вспышки. Официальной информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.