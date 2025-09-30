«Покажи на камеру сбережения!»: в Бурятии мошенники, используя сложную схему, едва не обобрали 16-летнего парня

В Бурятии в течение нескольких часов аферисты методично обманывали 16-летнего парня, представляясь сотрудниками военкомата, Роскомнадзора и правоохранительных органов. Как сообщили в ГУ МВД республики, все началось с телефонного звонка от мужчины, представившегося сотрудником военкомата. Он потребовал сверить личные данные и сообщить код для регистрации в банке, сославшись на сотрудничество военкомата с кредитной организацией. Подросток выполнил требование.