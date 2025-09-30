«Покажи на камеру сбережения!»: в Бурятии мошенники, используя сложную схему, едва не обобрали 16-летнего парня

В Бурятии в течение нескольких часов аферисты методично обманывали 16-летнего парня, представляясь сотрудниками военкомата, Роскомнадзора и правоохранительных органов. Как сообщили в ГУ МВД республики, все началось с телефонного звонка от мужчины, представившегося сотрудником военкомата. Он потребовал сверить личные данные и сообщить код для регистрации в банке, сославшись на сотрудничество военкомата с кредитной организацией. Подросток выполнил требование.
— Позднее на электронную почту юноши пришло сообщение от «сотрудника надзорного ведомства», в котором говорилось, что от его имени с использованием электронной подписи была оформлена доверенность через сервис Федеральной налоговой службы. В письме содержалась просьба связаться по указанному номеру, если он не совершал подобных действий, — поделились правоохранители.
Кульминацией стал видеозвонок, где мошенники заявили о возможном возбуждении уголовного дела и требовали показать домашние сбережения. Подростка спасла бдительная мама — именно она распознала обман и немедленно обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.