Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конвой президента Эквадора атаковали 350 человек

В Эквадоре 350 человек напали на кортеж президента страны Даниэля Нобоа. Инцидент произошел в городе Отавало, написал сам глава государства. В составе конвоя находились делегаты ООН и Евросоюза, а также посол Италии и представитель Ватикана.

350 человек напали на президента.

В Эквадоре 350 человек напали на кортеж президента страны Даниэля Нобоа. Инцидент произошел в городе Отавало, написал сам глава государства. В составе конвоя находились делегаты ООН и Евросоюза, а также посол Италии и представитель Ватикана.

«Конвой был вынужден прервать движение из-за опасности для жизни и здоровья пассажиров», — заявила пресс-секретарь президента Каролин Харамильо в Х. Она отметила, что в правительстве пока не располагают точной информацией о пострадавших.

Ранее представители ООН и других международных организаций подвергались критике за неспособность эффективно реагировать на мировые кризисы, что обсуждалось, в том числе, на Генассамблее ООН после выступления президента США Дональда Трампа. Тогда участники мероприятия также покидали заседание в условиях повышенного внимания к вопросам безопасности и эффективности международных институтов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше