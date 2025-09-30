Конвой президента Эквадора атаковали 350 человек

Ранее представители ООН и других международных организаций подвергались критике за неспособность эффективно реагировать на мировые кризисы, что обсуждалось, в том числе, на Генассамблее ООН после выступления президента США Дональда Трампа. Тогда участники мероприятия также покидали заседание в условиях повышенного внимания к вопросам безопасности и эффективности международных институтов.