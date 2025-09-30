У побережья Камчатки за сутки зарегистрировано 19 афтершоков

Ранее оранжевый уровень авиационной опасности был присвоен вулкану Крашенинникова. На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова, выбрасывающего пепел на высоту до 2,4 километров. Кроме того, сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что может представлять угрозу для авиации, особенно для низколетящих самолётов.