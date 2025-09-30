Мошенники начали использовать новую схему с арендой жилья

Правоохранительные органы предупреждают о новой схеме мошенничества, нацеленной на арендаторов жилья. Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники действуют от имени арендодателей. Они связываются с квартиросъемщиками и под предлогом смены банковских реквизитов просят перевести очередной платеж на новый счет.