Мошенники начали использовать новую схему с арендой жилья

Правоохранительные органы предупреждают о новой схеме мошенничества, нацеленной на арендаторов жилья. Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники действуют от имени арендодателей. Они связываются с квартиросъемщиками и под предлогом смены банковских реквизитов просят перевести очередной платеж на новый счет.
Мошенники сначала направляют сообщение, в котором представляются собственником жилья и настойчиво просят произвести оплату аренды по обновленным реквизитам. После того как доверчивые арендаторы выполняют перевод, связь с псевдо-арендодателями полностью прекращается.
В качестве примера приводится случай из одного из регионов, где жертвой аферы стала местная медсестра. Ей поступило сообщение, якобы от владельца квартиры, после чего женщина перевела злоумышленникам более 30 тысяч рублей, лишившись значительной суммы.
