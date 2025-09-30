На Камчатке произошло мощное извержение вулкана: проснулся самый активный в регионе Шивелуч

В Камчатском крае вновь проснулся вулкан. На этот раз активность проявил древний Шивелуч. Он считается одним из самых активных на Камчатке. 30 сентября вулкан произвел мощный выброс пепла. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».
В материале отмечается, что столб пепла поднялся на высоту более трех с половиной километров. Шлейф надвигается на Берингово море. К счастью, человеческих жертв удастся избежать: на пути нет населенных пунктов.
Как сказано в сообщении, специалисты всё же предупредили о возможной опасности. Они дали рекомендации на случай смены направления ветра. Так, жителям поселков Усть-Камчатского района следует проявить бдительность, так как к ним могут забраться частицы вулканического пепла.
Часами ранее мощный подземный толчок зафиксировали у берегов Камчатки. Магнитуда составила 6,1 балла.