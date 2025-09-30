Ричмонд
На Камчатке произошло мощное извержение вулкана: проснулся самый активный в регионе Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный выброс пепла.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае вновь проснулся вулкан. На этот раз активность проявил древний Шивелуч. Он считается одним из самых активных на Камчатке. 30 сентября вулкан произвел мощный выброс пепла. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

В материале отмечается, что столб пепла поднялся на высоту более трех с половиной километров. Шлейф надвигается на Берингово море. К счастью, человеческих жертв удастся избежать: на пути нет населенных пунктов.

Как сказано в сообщении, специалисты всё же предупредили о возможной опасности. Они дали рекомендации на случай смены направления ветра. Так, жителям поселков Усть-Камчатского района следует проявить бдительность, так как к ним могут забраться частицы вулканического пепла.

Часами ранее мощный подземный толчок зафиксировали у берегов Камчатки. Магнитуда составила 6,1 балла.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше