На Камчатке произошло мощное извержение вулкана: проснулся самый активный в регионе Шивелуч

Как сказано в сообщении, специалисты всё же предупредили о возможной опасности. Они дали рекомендации на случай смены направления ветра. Так, жителям поселков Усть-Камчатского района следует проявить бдительность, так как к ним могут забраться частицы вулканического пепла.