Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов

Ранее стало известно о возбуждении в отношении Лученко* уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. По данным следствия, журналистка опубликовала на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров материалы, содержащие недостоверные сведения о действиях российских военных. В настоящее время решается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.