Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отклонить иск журналистки Ксении Лученко*, в котором она просила исключить её из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Источник: Life.ru

«В удовлетворении административного иска Лученко Ксении Валерьевны* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов — отказать», — говорится в документе.

Отмечается, что истец уже подала апелляцию на данное решение суда.

Ранее стало известно о возбуждении в отношении Лученко* уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. По данным следствия, журналистка опубликовала на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров материалы, содержащие недостоверные сведения о действиях российских военных. В настоящее время решается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.