Полицейский стал фигурантом дела о ночных гонках с гибелью подростка в Ангарске

Отметим, что трагедия на ночных гонках в Ангарске вызвала широкий общественный резонанс. Острое желание словить адреналин и отсутствие безопасности всего за несколько секунд привели к гибели юной девушки. Причастные к случившемуся, несомненно, понесут наказание, но жизнь подростка уже не вернуть. Именно этот факт заставляет задуматься о том, как не повторить трагедии в будущем. Ведь опасные шумные заезды — это проблема многих российских городов. Какому закону подвластен стритрейсинг, почему власть и ГАИ могут иметь сложности с воздействием на такие общественно-опасные явления, и что сами горожане могут сделать для борьбы с нелегальным дрифтом разбиралось ИА IrkutskMedia.

