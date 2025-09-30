Полицейский стал фигурантом дела о ночных гонках с гибелью подростка в Ангарске

Уголовное дело расследуют в отношении сотрудника ОГИБДД УМВД по АГО по случаю с ночными гонками, обернувшимися гибелью 17-летней девушки. Как сообщил один из источников корр. ИА IrkutskMedia, полицейского подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть несовершеннолетней во время несанкционированных опасных заездов в Ангарске в мае текущего года.
Добавим, что также этого полицейского подозревают в других преступлениях. Так, СК подозревает правоохранителя и еще одного сотрудника ОГИБДД УМВД по АГО в незаконной передаче личной информации автовладельцев третьим лицам.
Отметим, что трагедия на ночных гонках в Ангарске вызвала широкий общественный резонанс. Острое желание словить адреналин и отсутствие безопасности всего за несколько секунд привели к гибели юной девушки. Причастные к случившемуся, несомненно, понесут наказание, но жизнь подростка уже не вернуть. Именно этот факт заставляет задуматься о том, как не повторить трагедии в будущем. Ведь опасные шумные заезды — это проблема многих российских городов. Какому закону подвластен стритрейсинг, почему власть и ГАИ могут иметь сложности с воздействием на такие общественно-опасные явления, и что сами горожане могут сделать для борьбы с нелегальным дрифтом разбиралось ИА IrkutskMedia.