В Ангарске госавтоинспекторы незаконно передавали информацию о владельцах авто

В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников местного отдела Госавтоинспекции. Полицейских подозревают в противоправных действиях с компьютерной информацией и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.