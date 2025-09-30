В Ангарске госавтоинспекторы незаконно передавали информацию о владельцах авто

В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников местного отдела Госавтоинспекции. Полицейских подозревают в противоправных действиях с компьютерной информацией и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.
— В 2024 году двое сотрудников ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, в разное время находясь на рабочем месте, неправомерно осуществили вход в федеральную информационную систему, скопировали карточки учета транспортных средств, содержащие персональные данные, — поделились правоохранители.
Затем информацию о владельцах авто они передавали третьим лицам. Собственники автомобилей ничего не знали и не давали согласия на разглашение личных данных.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям: ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения» и ч. 2 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положения». Разбирательство продолжается.