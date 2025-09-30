В Братске возбуждено 81 уголовное дело на наркосбытчика из Владимирской области

Ранее агентство сообщало, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Зиминский» при силовой поддержке ОМОН «Баргузин» Росгвардии задержали группу наркодилеров. По данным полицейских, 50-летний подозреваемый и его 45-летняя знакомая организовали преступный бизнес на территории города. Установлено, что ранее они привлекались к ответственности за аналогичные преступления, а также сами являются наркозависимыми.