В Братске возбуждено 81 уголовное дело на наркосбытчика из Владимирской области

В Братске транспортные полицейские задержали на виадуке станции Гидростроитель 37-летнего жителя Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При себе в кармане куртки у него был пакет с 11 свертками со светлым веществом, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ВСЛУ МВД России на транспорте, оперативниками установлено, что мужчина, получив от куратора координаты крупного тайника, прибыл в Братск. В арендованном жилье он расфасовал запрещенные вещества на мелкие партии и успел распространить 80 закладок в различных районах города. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли более 220 г наркотиков.
Возбуждено 81 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, которые объединены в одно производство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Зиминский» при силовой поддержке ОМОН «Баргузин» Росгвардии задержали группу наркодилеров. По данным полицейских, 50-летний подозреваемый и его 45-летняя знакомая организовали преступный бизнес на территории города. Установлено, что ранее они привлекались к ответственности за аналогичные преступления, а также сами являются наркозависимыми.