В Хабаровском крае группу злоумышленников задержали за махинации с землёй

В Хабаровском районе трое жителей стали фигурантами уголовного дела после попытки махинации с землей — они пытались выкупить участки стоимостью 20 млн рублей по заниженной цене. Афера вскрылась во время прокурорской проверки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как выяснилось, с администрацией района был заключен договор аренды на 13 земельных участков общей площадью 4,8 гектаров в селе Краснореченское. В течение двух лет, с 2023 по 2025 год арендаторы направили в администрацию поддельные документы о том, что на участках есть капитальные строения. Это давало право купить землю без торгов и по заниженной цене. На самом деле зданий на участках не было. Сделка не удалась — вмешались правоохранительные органы.
— Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Расследование уголовного дела находится на контроле, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
