В Хабаровском крае группу злоумышленников задержали за махинации с землёй

Как выяснилось, с администрацией района был заключен договор аренды на 13 земельных участков общей площадью 4,8 гектаров в селе Краснореченское. В течение двух лет, с 2023 по 2025 год арендаторы направили в администрацию поддельные документы о том, что на участках есть капитальные строения. Это давало право купить землю без торгов и по заниженной цене. На самом деле зданий на участках не было. Сделка не удалась — вмешались правоохранительные органы.