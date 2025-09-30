Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребёнка в красноярском детсаду

По факту инцидента в одном из детских садов Красноярска возбуждено уголовное дело. Поводом стала жалоба родителей, заявивших о применении физической силы к их малолетнему ребенку со стороны воспитателя.
Информация о происшествии получила широкий резонанс в социальных сетях. После этого ситуация была взята на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю Андрею Еремину предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах дела.
Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.