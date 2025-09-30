Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребёнка в красноярском детсаду

Информация о происшествии получила широкий резонанс в социальных сетях.

Источник: Следственный комитет РФ

По факту инцидента в одном из детских садов Красноярска возбуждено уголовное дело. Поводом стала жалоба родителей, заявивших о применении физической силы к их малолетнему ребенку со стороны воспитателя.

Информация о происшествии получила широкий резонанс в социальных сетях. После этого ситуация была взята на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю Андрею Еремину предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах дела.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.