Изучение показаний по делу о теракте в Крокусе может завершиться на этой неделе

А ранее потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском и одновременно связывались с неизвестной женщиной по телефону. Террористы, заканчивая стрельбу в зале и коридоре, обменивались короткими фразами на арабском, русской речи слышно не было.