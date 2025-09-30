Вулканы Крашенинникова и Шивелуч выбросили пепел на высоту 2,5 и 3,7 километра

На Камчатке во вторник, 30 сентября, вулканы Крашенинникова и Шивелуч произвели пепловые выбросы. Высота столбов пепла составила 2,5 и 3,7 километра над уровнем моря соответственно. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.