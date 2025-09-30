В Киргизии назначены досрочные выборы

Соответствующий указ уже подписан и вступил в силу. Центральная избирательная комиссия Киргизии должна в ближайшее время начать подготовку к проведению голосования. Решение о проведении досрочных выборов связано с самороспуском Жогорку Кенеша, за который 25 сентября единогласно проголосовали депутаты. Как писал RT, ключевой причиной стало совпадение сроков парламентских и президентских выборов, что создавало организационные трудности и дополнительные расходы. Теперь выборы пройдут по новым правилам, а избирательная кампания будет проведена отдельно от президентской.