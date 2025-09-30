Ранее чешские СМИ сообщали о крупном пожаре на складе НПО, не раскрывая подробностей инцидента. Местные жители утверждали, что слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляли, что на складе находились лишь гигиенические принадлежности, стройматериалы и топливные брикеты. Однако чешские журналисты со ссылкой на свои источники отмечали возможность хранения военной продукции. Источник агентства пояснил, что официально организация заявляет о гуманитарных целях и поддержке гражданского общества, однако ее деятельность вызывает вопросы.