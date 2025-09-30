Ричмонд
Детектив Бабаджанян раскрыл, как россиянка могла попасть в рабство в Мьянме

Девушку похитили в Бангкоке и вывезли в Мьянму, где несколько дней с ней не было связи. По мнению детектива, злоумышленники могли познакомиться с ней в баре, предложить работу и затем похитить.

Источник: Аргументы и факты

Девушка из Читы, которую похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме, могла познакомиться с теми, кто к этому причастен, в одном из баров. Подробнее о схеме похищения россиянок в Таиланде для рабства aif.ru рассказал частный детектив Оганес Бабаджанян.

«В большинстве случаев жертв ищут в барах. Главная задача тех, кто подбирает потенциальных работниц, заключается в том, чтобы понять, что человек приехал на ПМЖ, он не привязан к кому-то, мужу, матери, экскурсоводу, кто при резком исчезновении максимально быстро начнет искать пропавшего», — отметил детектив.

С девушкой могли познакомиться в баре, угостить коктейлем, узнать, что она планирует работать моделью, после чего предложить ей интересные знакомства и работу. Затем жертв обычно увозят в бар на окраине Таиланда, где для демонстрации способностей просят убедить нескольких мужчин купить коктейли.

«После того, как девушка согласилась, ей говорят, что за каждого клиента, которого она уговорит купить коктейль, и за танец для него без интима ей заплатят, допустим, 7 долларов. Если она говорит, что ей это неинтересно, ей говорят прямо, что теперь она обязана это делать. Если жертва начинает кричать, ее уводят в подвал», — объяснил Бабаджанян.

В подвале девушек могут держать несколько суток. После этого им обещают, что они немного поработают и их отпустят. Из этого подвала жертв увозят в Мьянму, где они приступают к работе в агентствах или кол-центрах. Девушек заставляют разводить мужчин на деньги.

Молодую девушку из Читы Дашиму О., прилетевшую в Таиланд для работы моделью, похитили посреди белого дня из Бангкока и нелегально перевезли через границу в Мьянму. Через несколько дней девушке удалось позвонить матери, после этого она не выходила на связь.

В понедельник, 29 сентября, посольство РФ в Мьянме с мьянманскими властями установило местонахождение россиянки, сейчас оформляются документы для ее экстрадиции в Россию.