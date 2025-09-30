Детектив Бабаджанян раскрыл, как россиянка могла попасть в рабство в Мьянме

«После того, как девушка согласилась, ей говорят, что за каждого клиента, которого она уговорит купить коктейль, и за танец для него без интима ей заплатят, допустим, 7 долларов. Если она говорит, что ей это неинтересно, ей говорят прямо, что теперь она обязана это делать. Если жертва начинает кричать, ее уводят в подвал», — объяснил Бабаджанян.