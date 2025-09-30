Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел почти на четыре километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс высотой до 3,7 тысячи метров над уровнем моря. Инцидент произошел днем 30 сентября, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Вулканический пепел распространяется в юго-восточном направлении в сторону Берингова моря. По данным ученых, на пути пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Однако, при изменении направления ветра, возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.
В настоящее время в населенных пунктах региона пеплопадов не зафиксировано. Вулкану Шивелуч присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, говорится в сообщении.
Помимо этого, 30 сентября стало известно, что в Тихом океане, недалеко от Камчатки, был зафиксирован ощутимый подземный толчок (афтершок) магнитудой 6,1.