Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел почти на четыре километра

Вулканический пепел распространяется в юго-восточном направлении в сторону Берингова моря. По данным ученых, на пути пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Однако, при изменении направления ветра, возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.