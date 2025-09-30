16-летнего подростка осудят за смертельное ДТП в Приморье

На трассе Хабаровск — Владивосток в Кировском районе юный водитель не справился с управлением и врезался в ехавшую впереди машину Toyota Prius. В результате сильного удара пассажир в машине Nissan — тот самый знакомый, который передал руль нетрезвому подростку, — получил смертельные травмы и погиб на месте.