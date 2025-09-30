Ричмонд
16-летнего подростка осудят за смертельное ДТП в Приморье

Машину ему передал взрослый знакомый, который погиб в аварии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района направила в суд уголовное дело о смертельной аварии, которая произошла в августе этого года. Обвиняемым является 16-летний местный житель, который устроил ДТП в состоянии опьянения, не имея прав на управление автомобилем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

По данным следствия, ночью 10 августа подросток находился за рулем автомобиля Nissan Juke. Машину ему передал взрослый знакомый, который стал пассажиром. Подросток был пьян и никогда не имел водительских прав.

На трассе Хабаровск — Владивосток в Кировском районе юный водитель не справился с управлением и врезался в ехавшую впереди машину Toyota Prius. В результате сильного удара пассажир в машине Nissan — тот самый знакомый, который передал руль нетрезвому подростку, — получил смертельные травмы и погиб на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кировский районный суд. Теперь суду предстоит рассмотреть все обстоятельства трагедии и вынести приговор.