Жителя Тульской области будут судить за убийство в Находке

Прокуратура города Находки завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Тульской области. Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном в июле этого года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным следствия, 19 июля на улице Гагарина в Находке между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес другому мужчине несколько ударов ножом в грудь и живот.
От полученных ранений пострадавший скончался в карете скорой помощи, не доехав до больницы.
Собранные по делу доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд, где будет рассмотрено по существу. Теперь суду предстоит установить все обстоятельства произошедшего и вынести приговор.