Жителя Тульской области будут судить за убийство в Находке

Собранные по делу доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд, где будет рассмотрено по существу. Теперь суду предстоит установить все обстоятельства произошедшего и вынести приговор.