Посетители рассказали о концерте в филармонии Белгорода под атакой ВСУ

«Под обстрелом ВСУ в филармонии не было страшно. У меня уже немалый опыт, к сожалению, много раз приходилось бывать под обстрелами, я сама из Шебекино. От самого концерта получила море положительных эмоций. Я не первый слушала орган, но давно мечтала послушать музыку в исполнении Тимура Халиуллина. Отсутствие электричества, как мне кажется, даже украсило концерт, ведь он продолжился в более загадочной обстановке — “при свечах”. Вечер запомнится надолго», — поделилась она.