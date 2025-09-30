Ричмонд
Посетители рассказали о концерте в филармонии Белгорода под атакой ВСУ

Пришедшие на концерт 28 сентября белгородцы не испугались зазвучавшей сирены и остались на мероприятии. По словам зрителей, они получили наслаждение от музыки и надолго запомнят этот вечер.

Источник: Аргументы и факты

Концерт в белгородской филармонии запомнится его посетителям надолго. Об этом aif.ru рассказала жительница города Елизавета.

«Под обстрелом ВСУ в филармонии не было страшно. У меня уже немалый опыт, к сожалению, много раз приходилось бывать под обстрелами, я сама из Шебекино. От самого концерта получила море положительных эмоций. Я не первый слушала орган, но давно мечтала послушать музыку в исполнении Тимура Халиуллина. Отсутствие электричества, как мне кажется, даже украсило концерт, ведь он продолжился в более загадочной обстановке — “при свечах”. Вечер запомнится надолго», — поделилась она.

Ранее солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин рассказал, что после завершения концерта зрители скандировали: «Белгород не сдается».