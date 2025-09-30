Посетители рассказали о концерте в филармонии Белгорода под атакой ВСУ

Концерт в белгородской филармонии запомнится его посетителям надолго. Об этом aif.ru рассказала жительница города Елизавета.
«Под обстрелом ВСУ в филармонии не было страшно. У меня уже немалый опыт, к сожалению, много раз приходилось бывать под обстрелами, я сама из Шебекино. От самого концерта получила море положительных эмоций. Я не первый слушала орган, но давно мечтала послушать музыку в исполнении Тимура Халиуллина. Отсутствие электричества, как мне кажется, даже украсило концерт, ведь он продолжился в более загадочной обстановке — “при свечах”. Вечер запомнится надолго», — поделилась она.
Ранее солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин рассказал, что после завершения концерта зрители скандировали: «Белгород не сдается».