В Красноярске журналистка попала под уголовное дело за фейки о российских военных (видео)

По версии следствия, в мае 2023 года фигурантка, являясь журналистом одного из интернет-изданий, внесенных в реестр иностранных агентов, разместила в его сообществе, открытом для публичного просмотра, материал, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации во время проведения специальной военной операции.