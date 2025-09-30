В Красноярске журналистка попала под уголовное дело за фейки о российских военных (видео)

О возбуждении в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ сообщили в СК.
По версии следствия, в мае 2023 года фигурантка, являясь журналистом одного из интернет-изданий, внесенных в реестр иностранных агентов, разместила в его сообществе, открытом для публичного просмотра, материал, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации во время проведения специальной военной операции.
«Установлено, что не позднее апреля 2020 года между подозреваемой и иностранной некоммерческой корпорацией было заключено фрилансерское соглашение об оплате журналистской продукции в виде текстовых материалов. В мае 2023 года после опубликования интервью женщина получила денежное вознаграждение в сумме 64 тысячи рублей», — рассказали в СК.
Женщина задержана, в ближайшее время она будет допрошена об обстоятельствах совершенного преступления.
Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.