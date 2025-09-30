Суд арестовал имущество экс-судьи Верховного суда Момотова и его компаньонов

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и 22 связанных с ним лиц. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября.
Эта обеспечительная мера предпринята в рамках антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, требующей обратить в доход государства незаконно полученные активы, зарегистрированные на третьих лиц.
Арест распространяется на недвижимость, включая гостиницу «Вологда», и почти 100 объектов, оформленных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко. Общая рыночная стоимость активов, которые Генпрокуратура намерена изъять, оценивается не менее чем в девять миллиардов рублей.
Виктор Момотов, занимавший пост судьи Верховного суда с 2010 года и возглавлявший Совет судей РФ, подал заявление об отставке 26 сентября, после чего его полномочия были прекращены, передает ТАСС.
Генпрокуратура РФ заинтересовалась Момотовым после того, как в ведомстве выявили нарушения антикоррупционного законодательства. Прокуроры считают, что он способствовал легализации 11 объектов недвижимости в четырех регионах, используя судебные механизмы. Благодаря этому Момотову удалось вывести имущество в законный оборот, следует из сообщения Генпрокуратуры.