Усилия Трампа не спасли США от надвигающегося кризиса

В настоящее время США работает по закону о временном финансировании, который был принят в марте и истекает 30 сентября. Палата представителей одобрила новый законопроект о продлении финансирования до 21 ноября, однако теперь его должен поддержать Сенат, где для принятия решения требуется минимум 60 голосов из 100. У республиканцев сейчас только 53 голоса.