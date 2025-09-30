Ричмонд
Усилия Трампа не спасли США от надвигающегося кризиса

США оказались на грани приостановки работы правительства после безрезультатной встречи президента Дональда Трампа с лидерами Конгресса по вопросу временного финансирования. Как сообщает издание The Hill, переговоры, прошедшие 29 сентября в Белом доме, закончились без соглашения между демократами и республиканцами, что увеличивает вероятность так называемого шатдауна — остановки деятельности федеральных ведомств.

США грозит шатдаун.

«Демократы, республиканцы и представители администрации покинули заседание в Белом доме, указывая друг на друга пальцами и, похоже, ничуть не приблизившись к предотвращению закрытия правительства», — сообщило издание. Причиной тупика стали глубокие разногласия между партиями по ключевым вопросам бюджета, в частности — по расходам на здравоохранение, заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил демократов в затягивании переговоров. По его словам, они не могут «принять правильное решение», передает «Царьград». Он подчеркнул, что переговоры по поиску компромисса затягиваются, а времени до начала нового финансового года практически не осталось.

В настоящее время США работает по закону о временном финансировании, который был принят в марте и истекает 30 сентября. Палата представителей одобрила новый законопроект о продлении финансирования до 21 ноября, однако теперь его должен поддержать Сенат, где для принятия решения требуется минимум 60 голосов из 100. У республиканцев сейчас только 53 голоса.

Стороны спорят по ряду ключевых статей расходов, включая оборону, социальные программы и помощь союзникам за рубежом. В последний раз подобный кризис наблюдался в США в 2018—2019 годах и длился рекордные 35 дней. Тогда шатдаун вызвал перебои в работе аэропортов, задержки социальных выплат и сокращения ряда государственных сервисов.

