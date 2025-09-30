У актера Игоря Петренко обнаружился крупный долг

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов. Широко известен зрителям по фильмам «Звезда», «Кармен», «Небо», «Тарас Бульба», «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс». Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.