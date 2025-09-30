У актера Игоря Петренко обнаружился крупный долг

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно данным ведомства, в отношении актера Петренко открыты четыре исполнительных производства с общей суммой непогашенной задолженности в 1 288 065 рублей. Самое большое из них — задолженность по алиментам на 1 255 079 рублей.
Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.
В 2024 году ФССП сообщало, что Игорь Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам.
Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов. Широко известен зрителям по фильмам «Звезда», «Кармен», «Небо», «Тарас Бульба», «Водитель для Веры», «Шерлок Холмс». Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.