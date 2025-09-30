Отключение света при атаке ВСУ посетители филармонии приняли за спецэффект

Посетители белгородской филармонии приняли за спецэффект отключение света при атаке ВСУ, поделилась с aif.ru жительница города Елизавета.
«Свет выключили в конце одного из произведений, как раз в момент звучания нижних нот, и первая мысль была, что это, наверное, спецэффект такой. Но через мгновение, когда инструменты затихли, услышала звук сирены и поняла, попали куда-то в подстанцию», — рассказала она.
По словам Елизаветы, страха или желаний уйти не было.
«Уйти совершенно не хотелось. А смысл? Мы сидим в относительно безопасном месте, без окон. На улице куда опаснее», — объяснила собеседница издания.
Елизавета отметила, что отсутствие света не помешало ей получить положительное впечатление от концерта, даже наоборот, украсило мероприятие, создав загадочную обстановку «при свечах».