Отключение света при атаке ВСУ посетители филармонии приняли за спецэффект

Свет в белгородской филармонии из-за атаки ВСУ отключился в финале одного из произведений, поэтому посетители сначала решили, что это сделано специально. Поняв, что началась атака, никто из зрителей не ушел, а концерт продолжился.

Источник: Аргументы и факты

Посетители белгородской филармонии приняли за спецэффект отключение света при атаке ВСУ, поделилась с aif.ru жительница города Елизавета.

«Свет выключили в конце одного из произведений, как раз в момент звучания нижних нот, и первая мысль была, что это, наверное, спецэффект такой. Но через мгновение, когда инструменты затихли, услышала звук сирены и поняла, попали куда-то в подстанцию», — рассказала она.

По словам Елизаветы, страха или желаний уйти не было.

«Уйти совершенно не хотелось. А смысл? Мы сидим в относительно безопасном месте, без окон. На улице куда опаснее», — объяснила собеседница издания.

Елизавета отметила, что отсутствие света не помешало ей получить положительное впечатление от концерта, даже наоборот, украсило мероприятие, создав загадочную обстановку «при свечах».