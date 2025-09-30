Глава Херсонской области оценил шансы завершения СВО в 2025 году

Глава региона отметил, что при этом Россия сохраняет инициативу на линии боевого соприкосновения, поддерживает свои силы и экономику. Сальдо подчеркнул, что российская сторона готова к любому развитию событий, однако мир возможен только при условии безопасности для жителей освобожденных территорий и честности процесса. Он также добавил, что для долгосрочного урегулирования необходимо учитывать интересы населения и исключить угрозы с украинской стороны.