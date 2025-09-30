В Генштабе раскрыли, сколько россиян призовут на военную службу осенью

«Всего на военную службу будут призваны и направлены для ее прохождения 135 тысяч человек. Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно­учетную специальность», — заявил Бурдинский. После завершения обучения молодые люди будут распределены по войскам с учетом приобретенных навыков.