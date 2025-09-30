Ричмонд
ВСУ атаковали Ростовскую область

ВСУ атаковали Ростовскую область. Системы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 30 сентября успешно уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе», — заявил Слюсарь. О работе ПВО он написал в своем telegram-канале.

В Чертковском районе на сельскохозяйственном участке произошло возгорание сухой травы. Пожарные расчеты быстро ликвидировали очаг распространения огня, заявил Слюсарь.

В Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества также были зафиксированы два случая низового пожара, которые к утренним часам удалось локализовать. Жертв среди мирного населения нет.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Майский в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата возник пожар в хозяйственной постройке. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, передает «Царьград».

