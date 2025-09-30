ВСУ атаковали Ростовскую область.
ВСУ атаковали Ростовскую область. Системы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 30 сентября успешно уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАэропорт в Волгограде приостановил работу на фоне атаки БПЛА по регионам России: онлайн-трансляция.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе», — заявил Слюсарь. О работе ПВО он написал в своем telegram-канале.
В Чертковском районе на сельскохозяйственном участке произошло возгорание сухой травы. Пожарные расчеты быстро ликвидировали очаг распространения огня, заявил Слюсарь.
В Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества также были зафиксированы два случая низового пожара, которые к утренним часам удалось локализовать. Жертв среди мирного населения нет.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАналогия с Первой мировой и битва до конца 2025 года: что говорят про конец СВО.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Майский в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата возник пожар в хозяйственной постройке. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, передает «Царьград».