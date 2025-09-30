Ричмонд
Трамп выступит с речью из Белого дома

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 сентября, выступит с важным объявлением в Овальном кабинете Белого дома, однако его тема не раскрывается. Об этом говорится в официальном расписании главы государства, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Трамп сделает заявление из Белого дома после закрытого совещания с генералами и главой Пентагона.

«В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета», — уточняется в документе. В расписании отмечается, что президент начнет рабочий день с визита на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где глава Пентагона Пит Хегсет соберет сотни генералов и адмиралов для встречи с главой государства.

«В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета», — уточняется в документе. В расписании отмечается, что президент начнет рабочий день с визита на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где глава Пентагона Пит Хегсет соберет сотни генералов и адмиралов для встречи с главой государства.

Ранее Пит Хегсет назначал закрытое военное совещание, вызвавшее большой резонанс. Глава Пентагона созвал сотни военных высоких званий без объяснения причины, о чем писал RT. Совещание запланировано на 30 сентября, в нем также примет участие Дональд Трамп.

